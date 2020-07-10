بسبب التسمم .. شاب بالدقهلية يتهم مدير مستشفى خاص بالتسبب فى وفاة والده

اتهم شاب مدير احد المستشفيات الخاصه بالتسبب في وفاه والده اثناء اجراء عمليه بالدقهلية









تلقي اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه اخطارا من مركز الجماليه يفيد بورود بلاغ من محمد السيد الداودي 26 عاما مقيم كفر حجاج التابعه لمركز المنزله يتهم فيه مدير احد المستشفيات الخاصه بالجماليه ويدعي ع ا.ق بالتسبب فى وفاة والده ٥٤ عاما حيث ذكر في بلاغه ان والده توجه الى المستشفى لاجراء عمليه فتح خراج بساقه اليمنى واثناء فتح الخراج اصيب بتسمم ولفظ انفاسه الاخيرة.









ورد تقرير مفتش الصحه ان التسمم سبب الوفاة.



