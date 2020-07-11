اليوم.. تستضيف بنات عين شمس المؤتمر الرابع بحوث المستقبل إلكترونيا

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وأشارت ا. د. رقية شلبى إلى أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر إلكتروني تستضيفه كلية البنات بالجامعة، حيث إنه يعقد بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشاء الاتحاد الإفريقى وإطلاقه رؤية جديدة لقارة إفريقيا تحت عنوان أجندة إفريقية ٢٠٦٥ والتى حدد لنفسها هدف وهو إفريقيا التى نريدها ودعت كل دول لإفريقيا للعمل من أجل الخروج بقارة إفريقية كقارة مزدهرة ومتحده ولأن مصر هى من أكثر الدول الإفريقية التى لها دور رائد بالقارة اهتمت بدعم بالأجندة والتى تحمل محاور واسعة للتنمية تشكل مجالات أساسية للبحث العلمى والتطبيقى انصب فى اهتمام كلية البنات بالجامعة.





وأضافت أن كلية البنات بالجامعة اهتمت باستضافة المؤتمر للمساهمة فى إلقاء الضوء على أجندة إفريقيا واستشراف البحوث المستقبلية فى جميع مجالات التنمية بما يدعم تحقيقها ونجاحها.





يهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية القارة الإفريقية ودور مصر الرائد، التطلع لمستقبل مشرق للقارة وتعزيز التنافسية العالمية، مع العمل على تكامل البحوث المهتمة بمستقبل القارة فى المؤسسات البحثية المصرية والإفريقية، التطلع لإقامة مشاريع تنموية للقارة بمساهمة مصرية وتوفير الكوادر العلمية، أخيرا إحلال السلام والقضاء على النزاعات وتحقيق المبادئ الإنسانية.





ويتناول المؤتمر من خلال جلساته ثلاثة محاور هى بحوث المستقبل فى الأداب، العلوم، التربية.





وأكدت ا.د حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يستضيف عددا من الأساتذة المهتمين بالقضايا الإفريقية على المستوى الوطنى والدولى، كما يشهد المؤتمر إقامة 4 موائد للحوار للتحدث فى كل المجالات المتعلقة بقضايا القارة.





وأضافت أن المؤتمر يدار إلكترونيا من خلال بيئة موودل السحابية وتبث وقائعة من خلال قناة المؤتمر على يوتيوب وصفحة المؤتمر على فيسبوك وموقع الكلية.



