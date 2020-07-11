تسجيل 150 طالبا بمدن جامعة القاهرة والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية

استقبلت جامعة القاهرة ، بمدينة رعاية الطالبات، بمنطقة بولاق الدكرور والمدينة الجامعية بالجيزة، طلاب وطالبات الجامعة من الفرق النهائية، استعدادًا لبداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ اليوم، السبت.





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واستقبلت مدن جامعة القاهرة بداية من الأربعاء الماضي، طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد الامتحانات والتي تبدأ بالجامعة اعتبارًا من يوم السبت 11 يوليو وحتى 25 أغسطس وذلك لكل كلية على حدة، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن قبل أزمة فيروس كورونا.





كما استقبلت المدن في اليوم الأول طلاب ٤ كليات هم "الهندسة، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والآثار" ، وطبقًا للجدول المعلن، من قبل إدارة المدن، لمنع التكدس وحفاظًا على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما استقبلت المدن الجامعية اليوم الخميس، طلاب ثلاث كليات هي "التربية النوعية، العلوم، التمريض"، ووصل العدد اليوم إلى ١٥٠ طالب من طلاب الكليات المقرر لهم الإقامة حسب الجدول المعلن.





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وقالت إدارة المدن الجامعية إن عملية تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين تتم في غرفة منفصلة لكل طالب مع مراعاة أقصى درجات التأمين والتعقيم الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة عدم تلقي أي شكاوى من طلاب مدينة الرعاية بمنطقة بولاق، أو طالبات المدينة الجامعية بالجيزة، من الخدمات المقدمة أو التعامل، وأن جميع الطلاب ملتزمون بالإجراءات التي أقرتها الجامعة.





ووصلت أعداد قليلة على مدار اليومين الماضيين، حيث سجلت مدينة رعاية الطالبات حوالى ٩٠ طالبا فقط من الـ ٥ كليات، المحدد تسكينهم طبقًا للجدول، ٦٠ طالبا أمس، و٣٠ طالبا فقط اليوم فيما يتوقع أن تزيد الأعداد بداية من غدًا قبل انطلاق الامتحانات يوم الأحد.





ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما زجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.





وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة علي حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.