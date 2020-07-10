الإفتاء عن صورة للرئيس السيسي: تدل عن الإنسان المهموم بوطنه وأبنائه ورعيته

علق الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتفقد استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، عرضها عليه الاعلامى حمدى رزق.





وأضاف علام حديثه مع الإعلامى حمدى رزق، مقدم برنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"،قائلا:" صورة تدل عن الإنسان المهموم بوطنه وأبنائه ورعيته".





وأضاف مفتى الديار قائلا:"مع هذه الصورة ومع متابعتي للقرارات بشأن كورونا، استحضر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما قال "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".





وأكد الدكتور شوقى علام، أن الدولة المصرية، بكامل مؤسساتها تقدم نموذجا مشرفا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.



