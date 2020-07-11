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سيارات

نيسان تحصل على قرض بقيمة 30 مليار ريال سعودي

السبت 11/يوليه/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قالت صانعة السيارات اليابانية نيسان، إنها حصلت على  832.6 مليار ين ياباني أي ما يعادل 29.25 مليار ريال كتمويل منذ أبريل الماضي  في محاولة لدعم وضعها المادي المتدهور بسبب انتشار فيروس كورونا وفقا للسلطات المالية اليابانية.

وأكدت نيسان  أن المبلغ 712.6 مليار ين ياباني 2.75 مليار ريال والتي أعلنت عنها نيسان في أواخر مايو الماضي كما ذكرت رويترز أن نيسان لديها 1.1 تريليون ين (38.25 مليار ريال ).

وجاء هذا التمويل بعد فترة وجيزة من كشف نيسان عن خطتها للتعافي في أواخر شهر مايو والتي يقودها رئيسها التنفيذي الجديد ماكوتو أوشيدا.


كما تعهدت نيسان بخفض 300 مليار ين (10.1 مليار ريال) من تكاليفها الثابتة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك من خلال تقليل طاقتها الإنتاجية وموديلاتها بنحو الخمس.

وأقرت نيسان أنها تحتاج إلى المزيد من التمويل لتخفيف الصدمة التي تسببت بها أزمة انتشار فيروس كورونا ولكن الجدير بالذكر أنه حتى قبل الفيروس كانت نيسان في حالة سيئة بعد نشر أول خسارة سنوية لها منذ 11 عاما.
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