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تعليم

اليوم.. انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة

السبت 11/يوليه/2020 - 09:32 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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ثابت البطل
تبدأ اليوم السبت، امتحانات طلاب السنوات النهائية، بجامعة القاهرة، بـ ٤ كليات هي "الزراعة، الآثار، الحاسبات والمعلومات، الهندسة"، واستعدت جامعة القاهرة بعدد من الإجراءات الوقائية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن من مهام اللجنة وضع وتنفيذ آليات التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتقرير الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بلجان الامتحان، وتعزيز وسائل الوقاية، كما تتلقى اللجنة التقارير عن فعالية الإجراءات الصحية والاحترازية أثناء انعقاد لجان الامتحانات وتقرير المناسب حيالها، ورفع تقريرها النهائي في نهاية الامتحانات إلى رئيس الجامعة.
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