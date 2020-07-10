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أخبار البلد

بعد تصدير 700 ألف طن .. خبير: نواجه خسائر فادحة في البطاطس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد سمير النجار الخبير الزراعى، أن مزارعى البطاطس تعرضوا خلال هذا الموسم لخسائر فادحة بعد إنهيار أسعارها فى الأسواق المحلية والعالمية ، لافتا إلى أن سعر كيلو البطاطس انخفض سعره فى مزارع إلى 150 قرشا عن تكلفته التى تصل لـ 4 جنيهات. 

وقال سمير النجار للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن خسائر مزارعى البطاطس خلال هذا الموسم كبيرة جدًا، ولم يحصل المزارعون سوى على 30 % فقط من تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن سعر البطاطس انخفض لأدنى مستوى له سواء فى الأسواق المحلية أو أسواق التصدير بسبب تفشى فيروس كورونا وتأثيراته على الأسواق ونمط الاستهلاك. 


وأوضح النجار أن تكلفة إنتاج الكيلو من محصول البطاطس تصل لـ 4 جنيهات بخلاف العمالة وسعر الأسمدة وغيرها من مدخلات الأنتاج خاصة فى الأراضى الصحراوية، لافتا إلى أن المصدرين استطاعوا تصدير ما يقرب من 700 الف طن لإنقاذ ما يمكن انقاذه وتقليل نسبة الخسائر التى اصابت شركات التصدير. 

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