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بث فيلم مساند لإثيوبيا .. الباز يكشف مؤامرة جديدة لقناة الجزيرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:31 م
محمد الباز
محمد الباز
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل فيلم سد النهضة من قناة الجزيرة، مضيفا:"تبني وجهة نظر إثيوبيا في بناء سد النهضة وإبراز أنها تبني السد للحفاظ على حقوقها المائية التي تريد مصر أن تسطو عليها".


وتابع الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:"الآن في أديس أبابا يوجد 58 من الأطقم الفنية والإخراج والمذيعين والمعدين العاملين بقناة الجزيرة لتصوير فيلم لم يستقروا على اسمه بعد، واختيار الاسم سيكون بين «روح النيل» و«أسرار النيل» و«نبع الحياة في النيل».

ونوه إلى  أن الفيلم سيتم إنتاجه باللغة الإنجليزية لكسب ود العالم وتعاطفه مع إثيوبيا.

وأشار إلى أن الجزيرة تدعم التليفزيون الإثيوبي على نطاق واسع في العديد من الأقمار الصناعية العربية لتتمكن من توصيل وجهة نظرها للعالم العربي
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