خبير: 2500 جنيه تكلفة أحدث أجيال التحكم فى الري للفدان الواحد

أكد هانى وديع خبير أنظمة التحكم فى مياه الرى ، أن محطة رايك زوان تستخدم أحدث أنظمة الرى والتسميد فى العالم ، وتخفض تكلفة زراعة الفدان بنسبة 50% ، لافتا إلى أن تكلفة تحويل رى الفدان من الرى التقليدى الى نظم التحكم فى الرى تصل لـ 2500 جنيه فقط.





وقال وديع للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان محطة "رايك زوان "العالمية فى مصر بالنوبارية والتى تنتج البذور وتحقق أفضل انتاجية من المحاصيل ، تستخدم احدث نظم التحكم فى المياه الرى والتسميد الكترونيا ، لافتا الى ان طلمبات المياه بغرفة التحكم داخل المحطة تعمل عبر لوحات تحكم ذكية تصدر أوامر لسريان الماء بحسب احتياج الأراضى وبعد مرورها على مرحلتين من الفلاتر لضمان جودتها ونقائها.









وأوضح محمد ثروت المدير التنفيذي لشركة اجرو ايجبت المنفذة لمحطة "رايك زوان" ان تكلفة تحويل الفدان من نظام الرى التقليدى إلى أحدث نظم الرى تبلغ 2500 جنيه فقط ، لافتا الى ان الشركة تقدم خدماتها للمزارعين خاصة فى اراضى الفرافرة والواحات والوادى الجديد ، لمن يريد التحول الى نظم التحكم فى مياه الرى .









وأضاف المهندس محمود فرج مدير الدعم الفنى ، ان محطة طلمبات الرى الحديثة تتكون من طلمبات لدفع المياه تمر على عدة مراحل من الفلاتر لتنقيتها من الشوائب وتعمل عبر لوحات تحكم ليتم ضخ المياه بكمية السماد التى يحتاجها الفدان فى اوقات الرى المنتظمة وبالكمية التى تحتاجها الأرض .