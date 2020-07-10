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رياضة

فيفا يرسل خطابا لاتحاد الكرة حول تعديل لائحة القيم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن إرسال الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، خطابا، إلى الجبلاية؛ بشأن تعديل لائحة القيم.

وكان خلاف نشب بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب، وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ حول تطبيق القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، او لائحة الفيفا.

وقال المهندس احمد مجاهد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الفيفا يرسل خطابا دوريا بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٠ للاتحادات الأعضاء؛ بشأن تعديل لائحة القيم، مضمونه كالتالي :
 
تم إضافة بند ٥ على مادة ٧٥ من لائحة القيم و التي تخص تجهيز جلسات الاستماع؛ انه "استثنائيًا، وعندما يتعذر السفر او حظر التجمعات و/ أو عندما لا ينصح بها من أجل السلامة أو للأسباب الصحية؛ فيمكن لرئيس الغرفة القضائية ( أو نائب الرئيس / القائم بأعمال الرئيس ) أن يقرر عقد جلسة الاستماع عن طريق الڤيديو-كونفرانس.

يذكر ان المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق اكد ان انتخابات اتحاد الكرة القادمة ستفرز عن مجلس لمدة اربع سنوات و التأجيل الاستثنائي للدورة الاوليمبية لن يؤثر ومع احترامي لتفسيرات ان الانتخابات لمدة سنة و هناك انتخابات أخرى بعد الدورة الاوليمبية فهل لو اجريت الانتخابات في الصيف و موعد الدورة تم تحديده مثلا في نوڤمبر كنا سنعيد الانتخابات بعد شهرين.

وتابع، وماذا لو كان المجلس السابق مستمرا ولم يستقل هل كان سيستمر لسنة خامسة وماذا لو ألغيت الدورة الاوليمبية ولو افترضنا صحة التفسير و هو غير صحيح فهل سنكون الدورة مقسمة سنة ثم ثلاث سنوات ومن دخل لمدة سنة ستحتسب دورة والثلاث سنوات دورة أخرى بمعنى ٢ في ١.
فيفا يرسل خطابا لاتحاد الكرة حول تعديل لائحة القيم
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