عميد زراعة عين شمس: الفصل أقصى عقوبة للغش بالامتحانات





وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد علي كل طالب يرتكب غشا في الامتحان أو شروعه فيه وضبط في حالة تلبس يحول إلى مجلس تأديب الكلية منوها أن أقصى عقوبة هي الفصل النهائي من الكلية إذا تم ثبوت حالة الغش ويتم اتخاذ القرار من مجلس التأديب علي حسب موقف الطالب.





الجدير بالذكر قال، إنه تم الإعلان عن جميع نتائج أبحاث طلاب فرق النقل ويمكنك من خلال هذا الرابط معرفة نتيجتك اضغط هنا





وأشار إلى أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتمت بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مدة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية تبدأ غدا السبت مع تشديد الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالكلية.