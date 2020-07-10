سعاد ماسي: لا يمكنني إحياء أغاني أم كلثوم.. فيديو

قالت المطربة سعاد ماسي، إن أم كلثوم تعد من أحد عمالقة الغناء، متابعة: بحبها جدا ولكن مقدرش أغني زيها، الغنا الشرقي، لذا لا يمكنني أن أعيد إحياء أغاني أم كلثوم التراثية.
وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية"، أن الألبوم الجديد يحتوي على أغنية باللغة العربية، معقبه: الأغنية كانت مختلفة وطلبت من المؤلف أن أقوم ببعض التعديلات عليها وهو وافق، وقمت بغنائها على الرغم من أني لا أتحدث باللهجة المصرية.
وواصلت قائله: قمت بغناء تلك الأغنية لكي أشكر الجمهور المصري الذي تقبلني، متابعة: الأغنية تعبير عن حبي للمصريين، عندما أكون في مصر "الناس بيحطوني على راسهم".
وتابعت: كان هناك نية لعمل "دويتو غنائي" مع مسار إجباري ولكن لم يكن لدينا الوقت للقيام به، معقبه: يمكن أن يكون هناك "دويتو غنائي مصري" في المستقبل.
وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية"، أن الألبوم الجديد يحتوي على أغنية باللغة العربية، معقبه: الأغنية كانت مختلفة وطلبت من المؤلف أن أقوم ببعض التعديلات عليها وهو وافق، وقمت بغنائها على الرغم من أني لا أتحدث باللهجة المصرية.
وواصلت قائله: قمت بغناء تلك الأغنية لكي أشكر الجمهور المصري الذي تقبلني، متابعة: الأغنية تعبير عن حبي للمصريين، عندما أكون في مصر "الناس بيحطوني على راسهم".
وتابعت: كان هناك نية لعمل "دويتو غنائي" مع مسار إجباري ولكن لم يكن لدينا الوقت للقيام به، معقبه: يمكن أن يكون هناك "دويتو غنائي مصري" في المستقبل.