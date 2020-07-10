سعاد ماسي: لا يمكنني إحياء أغاني أم كلثوم.. فيديو





وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية"، أن الألبوم الجديد يحتوي على أغنية باللغة العربية، معقبه: الأغنية كانت مختلفة وطلبت من المؤلف أن أقوم ببعض التعديلات عليها وهو وافق، وقمت بغنائها على الرغم من أني لا أتحدث باللهجة المصرية.





وواصلت قائله: قمت بغناء تلك الأغنية لكي أشكر الجمهور المصري الذي تقبلني، متابعة: الأغنية تعبير عن حبي للمصريين، عندما أكون في مصر "الناس بيحطوني على راسهم".





وتابعت: كان هناك نية لعمل "دويتو غنائي" مع مسار إجباري ولكن لم يكن لدينا الوقت للقيام به، معقبه: يمكن أن يكون هناك "دويتو غنائي مصري" في المستقبل.

قالت المطربة سعاد ماسي، إن أم كلثوم تعد من أحد عمالقة الغناء، متابعة: بحبها جدا ولكن مقدرش أغني زيها، الغنا الشرقي، لذا لا يمكنني أن أعيد إحياء أغاني أم كلثوم التراثية.