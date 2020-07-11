تفاصيل الساعات الأخيرة للتحالف الانتخابي لمجلس الشيوخ.. مستقبل وطن يدفع بحسام الخولي والعامري فاروق ومنظور.. والتنسيقية ترشح 5 من أعضائها

مستقبل وطن يدفع بقياداته لانتخابات الشيوخ

الوفد يستقر على أسماء 8 مرشحين لانتخابات الشيوخ

التنسيقية تنضم لتحالف الأحزاب بانتخابات مجلس الشيوخ

الغباشي والفحام ومحمد نور.. أبرز مرشحي حماة الوطن لانتخابات الشيوخ













ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الترشح لانتخابات الغرفة النيابية الثانية (مجلس الشيوخ) والتي عادت مرة أخرى بموجب التعديلات الدستورية لعام 2019. وفي خضم الحديث عن انتخابات "الشيوخ"، فإن هناك حالة من الزخم تسيطر على الشارع السياسي على مدار الأيام الماضية.





على مائدة حزب مستقبل وطن، تجمعت القوى السياسية لتقسيم مقاعد مجلس الشيوخ، حتى يكون المجلس جامعا لمختلف التيارات، ويكون هناك توافقا حول قائمة ائتلافية يكون لكل حزب فيها ما يعادل ثقله في الشارع.





الترشيحات من قبل الأحزاب بدأت بالفعل، وإن كان ذلك لم يعلن رسميا، على أمل أن يزيد كل حزب من عدد مقاعده، ولهم الحق سياسيا في ذلك، لكن بنسبة كبيرة فهناك توافق على المرشحين المقرر أن يخوضوا انتخابات الشيوخ.





وذكرت مصادر حزبية أنه تم التوافق حول حصول مستقبل وطن على 40 مقعدا بانتخابات مجلس الشيوخ و 22 مقعدا للشعب الجمهوري و 8 مقاعد للوفد، و3 مقاعد لكل من الحركة الوطنية والغد والمؤتمر.





وبحسب المصدر، فإن القائمة ضمت:





-د.محمد منظور، حسام الخولي، نائبي رئيس حزب مستقبل وطن، وعصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد، للحزب، ومحمود مصطفى، مهندس محمد المرشدي، رجل الأعمال محمد حلاوة، فريدة النقاش، ياسر الهضيبي، فريد زهران، د عايدة نصيف، هالة كمال، د ايهاب وهبة، مهندس احمد، حسين صبور، ناجح جلال، محمد عزمي،رأفت زكي سوس، عز جودة، محمود السيد، أحمد صبري، صالح السويدي،محمود منصور، عبدالخالق عياد، أحمد فؤاد كينواي، محمود القط، طارق عبدالعزيز، حسن البحيري، علي العجواني، أشرف عبدالونيس،خنا جرجس، كمل فاروق، اني العسال، حازم الجندي، حماد موسي، أحمد جلال أبوالدهب، وائل الأمير، وائل طارق إسماعيل، صالح سلطان، هادل ناصر العامري فاررق، عمر زايد، أسامة عكاشة، طارق رسلان، محمد كمال موسى، أبو النجا المحرزي، عبدالراضي عربي.









على جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن، عن الأسماء المرشحة للقائمة الانتخابية، التي ينوي الحزب التقدم بها لانتخابات مجلس الشيوخ.





وذكر المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القائمة ضمت اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس الحزب، واللواء فتح الله عبد الحميد، نائب رئيس الحزب، واللواء محسن الفحام مساعد رئيس الحزب، واللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب، والدكتور محمد نور نائب رئيس الحزب.





ولفت إلى أنه من المقرر ترشيح 3 أعضاء ضمن دائري القاهرة وعضوين بالدائرة الثانية بالصعيد ونائب عن غرب الدلتا والإسكندرية.





كما ذكرت المصادر أن القائمة ضمت:









* قائمة الفيوم





- عبد القادر الجارحي من حزب مستقبل وطن





- هاني سيف النصر من الشعب الجمهوري





- منى الخشاب من حماة الوطن





* المقاعد الفردية

(جميعهم مستقبل وطن)

- عمرو نبيل أبو السعود

- وليد الهويدي

-حاتم المليجي





بني سويف

* المقاعد الفردية





- أحمد محسن مبارك سليم

- محمد علي عبد الفضيل

- نبيل حميدة عبد الخالق ثروت





* سوهاج

(المقاعد الفردية):

- أحمد فوزي عن حزب مستقبل وطن

- مصطفى قدري الشريف

- عبدالحكيم العش من مركز العسيرات عن حزب الشعب الجمهوري

- اللواء محمود أبو سديرة من مركز طهطا

- اللواء مجدي القاضي من مركز طما

*

* أسيوط

(مستقبل وطن)

حمادة قرشي

مجدي سليم

مصطفى الكحيلي





: البحيرة (فردي)

مستقبل وطن





- السيد القفاص

- أحمد جرجورة

- محمد البنا

- محمد وجيه خالد

- محمد الشلمة

- أمين الصرصري

- نيفين الكاتب

- زكية رشاد









فيما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الدفع بخمس مرشحين ضمن قائمة التحالف الانتخابي، وضمت القائمة: محمود فيصل، عمرو عزت و محمد السباعي، محمد عزمي ومحمد عمارة.





على جانب آخر، قالت مصادر حزبية، إن هناك مشاورات بين حزب المصري الديمقراطي وبقية الأحزاب الموجودة في التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب مستقبل وطن، ويسعى الحزب إلى الحصول على 4 مقاعد ضمن القائمة، وهو ما تم رفضه، مؤكدا أن التحالف سوف يخصث من مقعدين لثلاثة مقاعد المصري الديمقراطي على أقصى تقدير.





وذكر مصدر داخل الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب ينوي الدفع بـ 4 مرشحين، وهم:





- الدكتور حنا جرجس

- محمد علي عليوة

- محمود سامي

- كريمة كمال





لكنه أكد أيضا أن الحزب لا يمانع من تقليل هذا العدد، وذلك من أجل المصلحة العامة.





وأشار إلى أن التحالف الانتخابي لن يقتصر فقط على القائمة، لكن سيكون في الفردي كذلك.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، بالنسبة إلى الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.