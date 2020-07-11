أخبار التوك شو.. الإفتاء عن صورة للرئيس السيسي: إنسان مهموم بوطنه وأبنائه.. بشرى عن لقاح موسكو ضد كورونا.. وأردوغان ينصب على مرتزقة سوريين في ليبيا

علق الإعلامى محمد على خير على التصريحات الأخيرة للفنان يوسف الشريف حينما قال إنه لا يميل إلى المشاهد الساخنة، مشيرا إلى أن التصريح أثار ضجة وضوضاء، ثم حدثت قضايا التحرش الأيام الماضية، ليخرج الفنان آسر ياسين، ويقول مناشدا الفنانين والمخرجين والمنتجين، بعدم أداء أدوار التحرش فى مشاهد الأفلام، ودعا زملاءه إلى ذلك، بينما قال وحيد حامد إنها "السينما النظيفة وجاءت من الخليج".



