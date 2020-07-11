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توك شو

أخبار التوك شو.. الإفتاء عن صورة للرئيس السيسي: إنسان مهموم بوطنه وأبنائه.. بشرى عن لقاح موسكو ضد كورونا.. وأردوغان ينصب على مرتزقة سوريين في ليبيا

السبت 11/يوليه/2020 - 08:09 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

علق الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتفقد استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، عرضها عليه الاعلامى حمدى رزق.


قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر لا تزال على موقفها في ملف سد النهضة وما حدث ما هو إلا صياغة مختلفة جديدة المتعلقة ببعض النقاط الفنية.

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 2.2 مليار دولار ليصل لنحو 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 يرجع إلى 3 أسباب، أولها حصول مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، والأمر الثاني يتمثل في موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بمبلغ 5.2 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار.

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تفاصيل إنشاء الدولة المصرية، لأكبر مصنع للغزل في العالم، وذلك بمدينة المحلة، مؤكدا أن تكلفة إنشاءات المصنع ما يقرب من 780 مليون جنيه.

قال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مناورة حسم 2020، ليست أول مناورة على الحدود الغربية، فالأنشطة التدريبية موجودة طوال العام، ولكن توقيت الإعلان عن هذه المناورة، والهدف منها، وكذلك المتوقع فى الأيام القادمة؛ هو المختلف.

قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن مؤسسات تركية وطنية رصدت نشاطا كبيرا متورط فيه مجموعة من رجال الأمن المقربين من أردوغان.

كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تفاصيل غرق مواطنين في منطقة غرب الاسكندرية تسللوا للسياحة بالمخالفة لقرار الدولة.

علق الإعلامى محمد على خير على التصريحات الأخيرة للفنان يوسف الشريف حينما قال إنه لا يميل إلى المشاهد الساخنة، مشيرا إلى أن التصريح أثار ضجة وضوضاء، ثم حدثت قضايا التحرش الأيام الماضية، ليخرج الفنان آسر ياسين، ويقول مناشدا الفنانين والمخرجين والمنتجين، بعدم أداء أدوار التحرش فى مشاهد الأفلام، ودعا زملاءه إلى ذلك، بينما قال وحيد حامد إنها "السينما النظيفة وجاءت من الخليج".

زف الدكتور أحمد سعد أمين استشاري أمراض الباطنة بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والتي تعمل عليه دولة روسيا منذ شهر مارس الماضي، مؤكدا أن روسيا تبدأ المرحلة النهائية من اختبارات لقاح مضاد لـ "كورونا".

قال الإعلامي محمد موسى،  إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستعمر لا يترك شيئا إلا وتاجر به، ومن ضمن الأشياء التي تاجر بها في انتخابات الرئاسة السابقة هو مبني "آيا صوفيا"، متابعا أنه :"دي كانت زمان كاتدرائية ثم مسجد وبيقع المبنى ده في إسطنبول".

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