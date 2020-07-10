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أخبار العالم

اندلاع حريق في أحد جبال محافظة محايل بالسعودية .. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في الاشجار والاعشاب بجبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل.

وأشارت صحيفة "سبق" إلى أن  فرق الدفاع المدني تواصل عمليات الإطفاء ومنع انتشار الحريق وامتداده إلى المنازل القريبة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن : " الحريق الذي نشب في أعشاب وشجيرات في مواقع متفرقة عدة من قمة الجبل يُعتبر الثاني من نوعه خلال شهر، ويُعتقد أن يكون وراءه عدد من المجهولين.

وتفقد محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي موقع الحريق، واطلع على الجهود المبذولة من قِبل فِرق الدفاع المدني الرامية لاحتوائه، والسيطرة عليه، والحيلولة دون امتداده إلى المنازل المجاورة. 

وأصدر الفلقي توجيهاته بتكثيف عمليات إطفاء النيران التي ساعدت في انتشارها الرياح الشديدة التي يشهدها الموقع.

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