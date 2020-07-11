"الوافدين" تقدم لطلابها ورش عمل عن اتصال العالم بشبكة الإنترنت وتعرضه للهجمات السيبرانية

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إقامة ورشة عمل جديدة لطلابها بعنوان Cyber Security Essential (Free Course)، اتصال العالم بشبكة الإنترنت حاليا بقى أكثر عرضة للهجمات السيبرانية.





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وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كورس Cyber Security Essential هتتعلم فيه ازاي ممكن تحمي خصوصيتك على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".





وتابعت" ده غير اكيد المعلومات وخبرات هتكتسبها من محترفين واساتذة المجال اللي هتساعدك تواجهه كتير من تحديات الشركات والمؤسسات الحكومية والتعليمية في عصرنا الحالي".





وأوضحت محتوى البرنامج:

• تعلم معنى الأمن السيبراني وتأثيره المحتمل عليك.





• التعرف على المخاطر والهجمات والثغرات الأكثر شيوعًا.





• اكتساب رؤى متعمقة حول كيفية حماية الشركات لعملياتها من الهجمات.





• اكتشف أحدث توجهات التوظيف والسبب وراء النمو المتواصل في مجال الأمن السيبراني.





واشارت إلى أن مدة الكورس 15 ساعة، وهو أونلاين والمستوى المتقدم للمبتدئين، بينما اللغة "الانجليزية"، ولكل من يريد التعرف أكثر عليه ملئ ال application وسيرسل له إيميل من يوم 17\18-7 عشان تعرف فيه





