"الوافدين" تقدم لطلابها ورش عمل عن اتصال العالم بشبكة الإنترنت وتعرضه للهجمات السيبرانية

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إقامة ورشة عمل جديدة لطلابها بعنوان Cyber Security Essential (Free Course)، اتصال العالم بشبكة الإنترنت حاليا بقى أكثر عرضة للهجمات السيبرانية.
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وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كورس Cyber Security Essential هتتعلم فيه ازاي ممكن تحمي خصوصيتك على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
وتابعت" ده غير اكيد المعلومات وخبرات هتكتسبها من محترفين واساتذة المجال اللي هتساعدك تواجهه كتير من تحديات الشركات والمؤسسات الحكومية والتعليمية في عصرنا الحالي".
وأوضحت محتوى البرنامج:
• تعلم معنى الأمن السيبراني وتأثيره المحتمل عليك.
• التعرف على المخاطر والهجمات والثغرات الأكثر شيوعًا.
• اكتساب رؤى متعمقة حول كيفية حماية الشركات لعملياتها من الهجمات.
• اكتشف أحدث توجهات التوظيف والسبب وراء النمو المتواصل في مجال الأمن السيبراني.
واشارت إلى أن مدة الكورس 15 ساعة، وهو أونلاين والمستوى المتقدم للمبتدئين، بينما اللغة "الانجليزية"، ولكل من يريد التعرف أكثر عليه ملئ ال application وسيرسل له إيميل من يوم 17\18-7 عشان تعرف فيه
ولتفاصيل الكورس المجاني عبر هذا الرابط: