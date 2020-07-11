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ثقافة

28 يوليو.. فرقة الإخوة أبو شعر على مسرح النهر بساقية الصاوي

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقدم فرقة الإخوة أبو شعر حفلي إنشاد دينى جديدين يوم الثلاثاء الموافق 28 من يوليو الجاري على مسرح النهر الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً، بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

"الإخوة أبو شعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة "أبو شعر" ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى، وجعلوا شعار فرقتهم "مثال نعل رسول الله محمد بن عبد الله"، الذى يضعونه على صدورهم كعلامة وإشارة إلى ارتباط الفرقة بالرسول صلّى الله عليه وسلم.

يذكر أن الفترة السابقة شهدت توقف كافة الفعاليات الثقافية والفنية، بسبب فيروس كورونا المستجد، وعادت الأنشطة مؤخرًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
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