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تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح جديدة للدراسة بجامعة بكين.. تفاصيل

السبت 11/يوليه/2020 - 11:02 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى بالصين بأن جامعة بكين تقدم منحًا للطلاب المصريين للدراسة بكلية الطب بالجامعة وكذلك الكليات الأخرى ويمكن للمتقدمين لهذه المنح التسجيل على المواقع الإلكترونيه التاليه:


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وذلك علما بأنن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية MEXT تقدم منحًا للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان.

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد:
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