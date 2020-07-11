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أخبار العالم

حقائب اليد تواجه خطورة.. أمريكا تفرض 25% رسوما جمركية إضافية على صادرات فرنسية

السبت 11/يوليه/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

يأتي ذلك ردا على  ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكن واشنطن قررت إرجاء تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوما.

وبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي فإن الخطوة ستؤثر على سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد.

وبحسب الوكالة، فإن تأجيل لتطبيق سيتيح مزيدا من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كان تحقيق أمريكي أشار إلى أن الضريبة الفرنسية تستهدف بشكل خاص شركات تكنولوجيا أمريكية مثل جوجل وفيسبوك وأبل.
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