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ثقافة

يحيى خليل مع جمهور الأوبرا في رحلة لعالم الجاز على المكشوف

السبت 11/يوليه/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
واصلت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطها الفني حيث انطلقت أولى حفلات  المسرح المكشوف؛ تنفيذا لخطة وزارة الثقافة التدريجية والخاصة باستئناف الأنشطة في مختلف المواقع الإبداعية. 

كشفت الأمسية التى اقيمت لرائد موسيقى الجاز فى مصر الموسيقار يحيى خليل عن ارتفاع الوعى المجتمعى فى مواجهة فيروس كورونا فبرغم ارتفاع درجات الحرارة حرص الجميع على ارتداء الاقنعة الطبية والالتزام بالتدابير الوقائية التى تم التعارف عليها كما ساهم اسلوب تنسيق مقاعد المسرح فى استكمال الصورة الحضارية والابقاء على مسافات التباعد الامن حفاظا على السلامة العامة. 

يشار أن الحفل تضمن جولة فى عالم موسيقى الجاز شملت نخبة من اشهر اعمال الموسيقار يحيى خليل الخاصة التي قدمها علي مدار مشواره الفني منها دنيا ، من غير عنوان ، اميرة ، كريشيندو ، حكاوي القهاوي ، كرافان ، اسبانيا ، ديلايلا ، يعيش اهل بلدي ، بحلم في عالم غريب ، ايقاع الروح بالاضافة الي تنويعات على مجموعة من مؤلفات تراث الموسيقي العربية لعمالقة الطرب منها بانوراما ام كلثوم ، العيون السود وان راح منك يا عين.
يحيى خليل مع جمهور الأوبرا في رحلة لعالم الجاز على المكشوف
يحيى خليل مع جمهور الأوبرا في رحلة لعالم الجاز على المكشوف
يحيى خليل مع جمهور الأوبرا في رحلة لعالم الجاز على المكشوف
يحيى خليل مع جمهور الأوبرا في رحلة لعالم الجاز على المكشوف
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