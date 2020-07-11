لا تقتصر على مصر.. سعاد ماسي: التحرش ظاهرة منتشرة في المجتمعات العربية.. فيديو

قالت المطربة سعاد ماسي، إن ظاهرة التحرش لا تقتصر على مصر فقط، بل تشمل المجتمعات العربية، لافتة إلى ان ظاهرة التحرش ترجع في الأساس إلى التربية منذ الصغر.
وتابعت خلال حوراها مع برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، قائلة: من الضروري على كل بنت أن تدرس وتعطي قيمة لنفسها، مشددة يجب أن تدافع عن حقوقها ولا تسمح لأحد بأن يهينها.
وفيما يخص أغنية "اريد أن اتعلم"، أضافت أن هناك بعض القرى في المناطق النائية لا تسمح للبنات بالتعلم والذهاب إلى المدارس.
وواصلت قائله: يجب أن نهتم بالعلم، متابعه: أول أيه نزلت على الرسول صلي الله عليه وسلم كانت "أقرا" ولذلك يجب أن نهتم بتعليم المرأة والرجل ولا نقتصر على أحدهم.
وفي سياق الحديث، أشارت إلى أن نجاح المطرب أو الأغنية لا يعتمد لديها على نسبة المشاهدات على السوشيال ميديا،
وتابعت خلال حوراها مع برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، قائلة: من الضروري على كل بنت أن تدرس وتعطي قيمة لنفسها، مشددة يجب أن تدافع عن حقوقها ولا تسمح لأحد بأن يهينها.
وفيما يخص أغنية "اريد أن اتعلم"، أضافت أن هناك بعض القرى في المناطق النائية لا تسمح للبنات بالتعلم والذهاب إلى المدارس.
وواصلت قائله: يجب أن نهتم بالعلم، متابعه: أول أيه نزلت على الرسول صلي الله عليه وسلم كانت "أقرا" ولذلك يجب أن نهتم بتعليم المرأة والرجل ولا نقتصر على أحدهم.
وفي سياق الحديث، أشارت إلى أن نجاح المطرب أو الأغنية لا يعتمد لديها على نسبة المشاهدات على السوشيال ميديا،