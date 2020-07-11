أبو هشيمة وعمر صميدة ضمن قائمة تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

كشفت مصادر حزبية عن ترشح الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتورة مؤمنه كامل، والدكتورة صبورة السيد، ضمن قائمة تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضم حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن والحرية والمؤتمر والحركة الوطنية والتجمع والمصري الديموقراطي.
وفي السياق ذاته كشف النائب مصطفي بكري في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، عن ترشح شقيقه محمود بكري لعضوية المجلس عن جنوب القاهرة -قائمه -حزب مستقبل وطن.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.
وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.