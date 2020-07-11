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برلمان

أبو هشيمة وعمر صميدة ضمن قائمة تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 01:04 ص
رجل الأعمال أحمد
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
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ماجدة بدوي
كشفت مصادر حزبية عن ترشح الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتورة مؤمنه كامل، والدكتورة صبورة السيد، ضمن قائمة تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضم حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن والحرية والمؤتمر والحركة الوطنية والتجمع والمصري الديموقراطي.

وفي السياق ذاته كشف النائب مصطفي بكري في تصريح خاص لـ "صدي البلد"،  عن ترشح شقيقه محمود بكري لعضوية المجلس عن جنوب القاهرة -قائمه -حزب مستقبل وطن.  

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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