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توك شو

أخبار التوك شو.. الري تكشف تفاصيل الأيام المتبقية في مفاوضات سد النهضة.. وزير التعليم العالي: يمكن القول إننا تجاوزنا ذروة كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 12:28 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو  العديد من القضايا والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية:


قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن التاريخ سيتذكر كثيرا الجهود الكبيرة التي فعلتها مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر لا تزال على موقفها في ملف سد النهضة وما حدث ما هو إلا صياغة مختلفة جديدة المتعلقة ببعض النقاط الفنية.

علق الإعلامي محمد الباز، على تحويل متحف "آيا صوفيا" في تركيا إلى مسجد،  قائلا: " جاء لكسب ورقة طائفية ومحاولة لكسب ود المتطرفين، وليس لنصرة الإسلام كما يدعي أتباعه"

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تفاصيل إنشاء الدولة المصرية، لأكبر مصنع للغزل في العالم، وذلك بمدينة المحلة، مؤكدا أن تكلفة إنشاءات المصنع ما يقرب من 780 مليون جنيه.

قال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مناورة حسم 2020، ليست أول مناورة على الحدود الغربية، فالأنشطة التدريبية موجودة طوال العام، ولكن توقيت الإعلان عن هذه المناورة، والهدف منها، وكذلك المتوقع فى الأيام القادمة؛ هو المختلف.

كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تفاصيل غرق مواطنين في منطقة غرب الاسكندرية تسللوا للسياحة بالمخالفة لقرار الدولة.

علق الإعلامى محمد على خير على التصريحات الأخيرة للفنان يوسف الشريف حينما قال إنه لا يميل إلى المشاهد الساخنة، مشيرا إلى أن التصريح أثار ضجة وضوضاء، ثم حدثت قضايا التحرش الأيام الماضية، ليخرج الفنان آسر ياسين، ويقول مناشدا الفنانين والمخرجين والمنتجين، بعدم أداء أدوار التحرش فى مشاهد الأفلام، ودعا زملاءه إلى ذلك، بينما قال وحيد حامد إنها "السينما النظيفة وجاءت من الخليج".

عرض الإعلامي محمد موسى، مكالمة مسربة لاثنين من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

أكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد ليس كغيره من الفيروسات التي تنتقل عبر الهواء كالحصبة، موضحا ان ثقل حجم فيروس كورونا يجعله لا يتخطى باب الغرفة ببضع أمتار ثم يسقط على الأرض.
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