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رئيس الشواطئ بالإسكندرية: النخيل مغلق والمصطفون يهربون للشواطئ النائية

السبت 11/يوليه/2020 - 05:30 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للشواطئ والمصايف بالاسكندرية, إنه من بداية صدور قراؤ غلق الشواطئ وتم غلق 61 شاطئ بالفعل بالاضافة الي 43 شاطئ خاصيين بقري الساحل الشمالي.

وأضاف اللواء جمال رشاد خلال تصريحات تليفزيونية, أن شواطئ سيدي بشر وميامي مغلقين بشكل تام.

وتابع رئيس الادارة المركزية للشواطئ والمصايف بالاسكندرية, أن هناك بعض المواطنين بدأوا الذهاب إلى الشواطئ النائية مثل ابوقير.

وأوضح اللواء جمال رشاد, أن محافظ الاسكندرية أمر بخروج حملات علي الشواطئ النائية لكي يتم إغلاقها وبالفعل فعلنا ذلك.

وأشار إلي أن شاطئ النخيل الذي غرق به 11 شخص مغلق, مضيفا أن تلك الحادثة حدثت بسبب محاولة إنقاذ طفل فقط ولكن من حاولوا إنقاذه لم يكونوا علي دراية كاملة بمخاطر هذا الشاطئ.

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