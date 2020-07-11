رسميا .. الإعلان عن الموعد النهائي لتدشين BMW طرازها iX3

اعلنت رسميا مجموعة BMW الألمانية لصناعة السيارات عن الموعد الرسمي العالمي لتدشين طرازها المنتظر iX3 ، والتى تعتبر هى النتاج الاول لاتفاقية مع الصين .
واوضحت مجموعة BMW العالمية لتصنيع السيارات الالمانية ان تدشين iX3 الرسمى ، سيكون يوم الثلاثاء القادم 14 يوليو على قنواتها الرسمية
التالية على مواقع التواصل
الاجتماعى ، تويتر ، فيس
بوك، و انستغرام ، وعدم اقامة حفل تدشين بسبب الاوضاع العالمية الحالية ومواجهة
الوباء العالمى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .
واوضحت موجموعة BMW ان طراز
iX3 سيكون باكورة
الانتاج الجديدة للتعاون المشترك بين الشركة و
مجموعة بريليانس الصينية و الذي تم بموجبه اتفاق خط الانتاج لـ
iX3 المخصصة للسوق
الصيني في مصنع دادونج بمقاطعة شينيانج .
واكدت مجموعة BMW ، انه تم الموافقة على متطلبات تجانس اختبارات
المركبة من السلطات و هي اول مرة يتم فيها توافق التجانس لشروط الحكومات الصينية و
الاوربية معا لانتاج مركبة واحدة .
اما فريق الاختبارات الالماني -
الصيني المشترك ، فقد واجه عدة تحديات استطاعوا تعديها بالكامل لاخراج طراز iX3 ، بداية بـ340 ساعة من الاختبارات تبعتها 7700
كيلومترات من اختبارات الطرق و ذلك في طرق مقاطعة شينيانج التي يقع فيها المصنع .
كما ان مصنع BMW فى الصين سينتج نسخة الوقود من X3 للسوق الصينية قريبا .