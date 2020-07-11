AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رسميا .. الإعلان عن الموعد النهائي لتدشين BMW طرازها iX3

السبت 11/يوليه/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

اعلنت رسميا مجموعة  BMW الألمانية لصناعة السيارات عن الموعد الرسمي العالمي لتدشين طرازها المنتظر iX3 ، والتى تعتبر هى النتاج الاول لاتفاقية مع الصين .


واوضحت مجموعة BMW العالمية لتصنيع السيارات الالمانية ان تدشين iX3 الرسمى ، سيكون يوم الثلاثاء القادم 14 يوليو على قنواتها الرسمية التالية  على مواقع التواصل الاجتماعى ، تويتر ، فيس بوك، و انستغرام ، وعدم اقامة حفل تدشين بسبب الاوضاع العالمية الحالية ومواجهة الوباء العالمى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .


واوضحت موجموعة BMW  ان طراز iX3 سيكون باكورة الانتاج الجديدة للتعاون المشترك بين  الشركة و مجموعة بريليانس الصينية و الذي تم بموجبه اتفاق خط الانتاج لـ iX3 المخصصة للسوق الصيني في مصنع دادونج بمقاطعة شينيانج .


واكدت مجموعة BMW ، انه تم الموافقة على متطلبات تجانس اختبارات المركبة من السلطات و هي اول مرة يتم فيها توافق التجانس لشروط الحكومات الصينية و الاوربية معا لانتاج مركبة واحدة .


اما فريق الاختبارات الالماني - الصيني المشترك ، فقد واجه عدة تحديات استطاعوا تعديها بالكامل لاخراج طراز iX3 ، بداية بـ340 ساعة من الاختبارات تبعتها 7700 كيلومترات من اختبارات الطرق و ذلك في طرق مقاطعة شينيانج التي يقع فيها المصنع .


 كما ان مصنع BMW فى الصين سينتج نسخة الوقود من X3 للسوق الصينية قريبا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعلامتها التجارية جيتا.. فولكس فاجن تغزو السوق الصينية.. صور

شركة زيوت عالمية فى مهمة خاصة لـ BMW.. تعرف عليها

أرقام مضاعفة خلال 4 شهور.. أكثر السيارات الصيني مبيعا في مصر 2020 .. صور

تعرف على حصة BMW من سوق السيارات الكهربائية عالميا

مصنع BMW دينك ولفينج يبدأ في إنتاج الفئة الرابعة الجديدة

أنظمة تشغيل BMW تحصل على ترقية وخدمات جديدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تفاصيل سقوط حزقيال ليفي إمبراطور رقص العراة في إسرائيل

عداد كورونا.. الإصابات تتخطى الـ 80 ألف حالة.. والوفيات 3702

شاطئ الموت.. غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل بالعجمي.. انتشال 6 جثامين والبحث عن الآخرين

أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل عليكم.. رضوى الشربيني تدعم فتاة نشر زوجها صورها الخاصة

بصورة على البحر .. منى ممدوح تثير الجدل على إنستجرام

ساديو ماني يكشف حقيقة "أنانية" محمد صلاح في المباريات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. جولة داخل مقر إقامة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في قصر كنسينجتون

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب