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برلمان

تحرك برلماني بشأن ارتفاع رسوم التصالح فى مخالفات البناء

السبت 11/يوليه/2020 - 05:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لكي يتم توجيهه الى رئيس الحكومة، بشأن ارتفاع رسوم التصالح فى مخالفات البناء.

وقال" السيد" لـ"صدى البلد"، إن الهدف من التصالح هو تشجيع المواطنين على التصالح مع الدولة وليس فرض رسوم ضخمة عليهم تؤدي الى عدم قدرتهم على السداد مما يعطل هدف القانون من التصالح، لافتًا الى أن الهدف من القانون هو تقنين المخالفات وليس تعقيدها.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن جائحة كورونا ادى الى سوء فى الحالة المعيشية لدى عدد كبير من المواطنين وذلك مادفع الرئيس عبد الفتاح السيسى الى تقديم منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وتابع النائب حديثة:" الاسعار التى أعلنت عنها الحكومة بشأن تقنين المخالفات والتصالح مرتفعة وضخمة جدا ولا تتناسب مع طبيعة القانون وهدفه".
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