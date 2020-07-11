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رياضة

رئيس الشعلة السعودي يكشف سر اختيار أسامة نبيه وتفاصيل العقد.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد فهد الطفيل، رئيس نادي الشغلة السعودي، إن المفاوضات مع أسامة نبيه لم تستغرق سوى 15 يوم وبعدها تم الاستقرار على التعاقد معه. 

وتابع في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أسامة نبيه سيعاونه محمد صبري واحمد عبدالمقصود في الجهاز الفني".

وأضاف: "أسامة نبيه يدرس حالة الفريق في الوقت الجاري وبعدها سيتم حسم الصفقات الجديدة".


وأكمل: "فضلنا التعاقد مع أسامه نبيه علي مدرب بلغاري وأخر تونسي ولم يكن في القائمة مدربين مصريين أخرين" مؤكدا ان التعاقد مع أسامة نبيه لمدة موسم ونصف. 

وأكد فهد الطفيل : "تعاقدنا مع أسامة نبيه لمدة موسم ونصف ولا يوجد شرط جزائي في العقد المبرم بيننا"

وتابع: "أسامة نبيه سيدرس الفريق وحالته جيدا قبل بدأ المفاوضات مع الصفقات الجديدة. 

وتابع: "عدد الأجانب يمنعنا من التعاقد مع لاعبين مصريين".
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