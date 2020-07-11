رئيس الشعلة السعودي يكشف سر اختيار أسامة نبيه وتفاصيل العقد.. فيديو

أكد فهد الطفيل، رئيس نادي الشغلة السعودي ، إن المفاوضات مع أسامة نبيه لم تستغرق سوى 15 يوم وبعدها تم الاستقرار على التعاقد معه.





وتابع في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: " أسامة نبيه سيعاونه محمد صبري واحمد عبدالمقصود في الجهاز الفني".





وأضاف: "أسامة نبيه يدرس حالة الفريق في الوقت الجاري وبعدها سيتم حسم الصفقات الجديدة".









وأكمل: "فضلنا التعاقد مع أسامه نبيه علي مدرب بلغاري وأخر تونسي ولم يكن في القائمة مدربين مصريين أخرين" مؤكدا ان التعاقد مع أسامة نبيه لمدة موسم ونصف.





وأكد فهد الطفيل : "تعاقدنا مع أسامة نبيه لمدة موسم ونصف ولا يوجد شرط جزائي في العقد المبرم بيننا"





وتابع: "أسامة نبيه سيدرس الفريق وحالته جيدا قبل بدأ المفاوضات مع الصفقات الجديدة.





وتابع: "عدد الأجانب يمنعنا من التعاقد مع لاعبين مصريين".