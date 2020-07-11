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رياضة

لم نناقش احتياجات الفريق.. اتحاد جدة يحسم الجدل حول مفاوضات ضم حسام عاشور وتريزيجيه وحجازي

السبت 11/يوليه/2020 - 04:49 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، إن النادي لن يدخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "المدير الفني لم يناقش إحتياجات الفريق نهائيا في الفترة المقبلة وحسم الصفقات في الفترة المقبلة".

وتابع: "حسام عاشور لاعب كبير ولكننا لم نناقش ضمه نهائيا"


كما علق أحمد صادق دياب على دخول النادي في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع أحمد حجازي و تريزيجيه نجوم المنتخب الوطني، المحترفين في الدوري الإنجليزي.

وأكد أحمد صادق : "الثنائي أسماء كبيرة وهناك ترشيحات لضمهم ولكننا لم نفاوضهم حتى الوقت الجاري".

وأتم: "المدير الفني لم يحسم الصفقات الجديدة وسنحسم صفقاتنا في الوقت المقبل".
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