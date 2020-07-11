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فن

من سيارتها .. شاهد ريم مصطفي في أحدث ظهور عبر انستجرام

السبت 11/يوليه/2020 - 01:21 ص
ريم مصطفي
ريم مصطفي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة صباحية بسيطة من عربيتها وتركت شعرها  منسدلا على وجها مرتدية النظارة و الكاب 

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
قمر . اية الحلاوة دي ، ربنا يحميكي يا جميلة 

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وتشارك ريم مصطفي في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، قريبًا على منصة watch it، حيث يعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .

وتشارك أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.
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A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) on

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