من سيارتها .. شاهد ريم مصطفي في أحدث ظهور عبر انستجرام

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر . اية الحلاوة دي ، ربنا يحميكي يا جميلة

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في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، قريبًا على منصة watch it، حيث يعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .