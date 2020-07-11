سفير مصر في الكاميرون: لم يتواصل معنا مسؤولي الأهلي والزمالك استعدادا لنهائيات دوري أبطال أفريقيا

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إنه لم يتواصل معه أي شخص من ناديي الأهلي والزمالك استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المليجي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تجربة استضافة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا، أتوقع أنها ستكون ناجحة للغاية".





وتابع: "اعتقد أن الموضوع سيكون صعب لاننا لم نستضف الأهلي والزمالك معا في نفس الوقت وسيمثل ذلك عبء علينا ولكننا سنلبي طلبات الناديين".





كما كشف مدحت المليجي، عن خطة استضافة ناديي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال إقامة البطولة في الكاميرون.





وأكد المليجي : "من الصعب أن يقيم الناديين في فندق واحد وذلك للحفاظ على سرية الفريقين".





وتابع: "إقامة كل فريق في فندق مختلف سيشكل عبء علينا، ولكننا سنحاول بذل قصار جهدنا لمساعدة الجميع"