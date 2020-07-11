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محافظات

لإظهار صورته الجمالية.. حي جنوب الجيزة يشن حملة بشارع البحر الأعظم.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 01:40 ص
أعمال التجميل بشارع
أعمال التجميل بشارع البحر الاعظم
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محمد الصاحى

نفذ حي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبدالفتاح رئيس الحي، حملة تجميل واسعة بشارع البحر الاعظم بنطاق الحي، لتجميل المسطحات الخضراء، وإبراز المظهر الجمالي لشارع البحر الاعظم احد أشهر شوارع حي جنوب ومحافظة الجيزة.


شملت الحملة تقليم الأشجار، وصيانة المساحات الخضراء في الحديقة الوسطى، وزراعة نجيلة إضافية، وزراعة إعداد إضافية من أشجار الزينة.


جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف أعمال الاهتمام بشوارع محافظة الجيزة، وإظهار المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.


من ناحية اخرى انهت محافظة الجيزة أعمال التطوير التي شهدتها حديقة النيل بمركز ومدينة منشاة القناطر ، والتي حولت الحديقة إلى قطعة جمالية نتيجة ما تم تنفيذه داخل الحديقة المطلة على النيل بمركز منشأة القناطر.


وشملت أعمال التطوير التي شهدتها حديقة النيل زيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة وصيانتها، وتركيب أسوار حديدية جديدة، وتزين الممشى السياحي داخل الحديقة، وزراعة العديد من أشجار الزينة الإضافية التي تصفى لمسة جمالية على الحديقة.

لإظهار صورته الجمالية.. حي جنوب الجيزة يشن حملة بشارع البحر الأعظم.. صور
لإظهار صورته الجمالية.. حي جنوب الجيزة يشن حملة بشارع البحر الأعظم.. صور
لإظهار صورته الجمالية.. حي جنوب الجيزة يشن حملة بشارع البحر الأعظم.. صور
لإظهار صورته الجمالية.. حي جنوب الجيزة يشن حملة بشارع البحر الأعظم.. صور
لإظهار صورته الجمالية.. حي جنوب الجيزة يشن حملة بشارع البحر الأعظم.. صور
لإظهار صورته الجمالية.. حي جنوب الجيزة يشن حملة بشارع البحر الأعظم.. صور
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