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رياضة

مخالف للوائح.. اتحاد الكرة يرد على اقتراح مورينيو إجراء الحكام حوارات صحفية بعد المباريات.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:34 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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حسن العمدة
قال وجيه احمد، رئيس لجنة الحكام، إن اقتراح المدرب البرتغالى، جوزيه مورينيو، بإجراء حوارات صحفية للحكام  عقب المباريات أسوة بالمدربين، يخالف لوائح الاتحاد الدولى للكرة.

وأضاف وجيه احمد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن تعليمات فيفا تمنع الحكام من التعليق على قراراتهم، عقب المباريات.

وتابع وجيه أحمد أن هناك لجنة فنية، واجبها، تقييم أداء قضاة الملاعب، وما يفعله الحكم فقط، هو كتابة أحداث المباراة في تقريره ، سواء الأداء الفني أو الانضباطي.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن تقديم مباريات الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ اغسطس بدلا من ٧ من نفس الشهر.
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