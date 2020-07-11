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رياضة

بعد توليه تدريب الشعلة السعودي.. أسامة نبيه: الرؤية غير واضحة في مصر والدوري السعودي يتميز بالقوة.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 02:52 ص
اسامة نبيه
اسامة نبيه
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حسن العمدة
قال اسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، إنه أتم اتفاقه مع إدارة نادي الشعلة السعودي، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الذى ينافس في دوري الدرجة الأولى.

وأضاف أسامة نبيه، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه تلقى عدة عروض فى مصر، ولكن عدم وضوح الرؤية دفعنى للتفكير فى عرض الشعلة، مشيرا إلى أن الدورى السعودي يتميز بالقوة، والمفاوضات مع الشعلة لم تأخذ وقتا طويلا.

وأكد أسامة نبيه أنه قضى فترة مميزة فى الدورى السعودي مع الكوكب، ويتمنى تقديم مستوي مميز يليق باسم الشعلة السعودي.

وأضوح نبيه أنه سيجري مسحة طبية اليوم السبت، قبل الالتحاق بالفريق، لافتا إلى ان جهازه الفني سيضم الثنائى، محمد صبري وأحمد عبدالمقصود.

وأنم قائلا: "الشعلة فى المركز العاشر بجدول الدوري السعودي، ويحتاج لمجهود كبير من أجل المنافسة على المقاعد المؤهلة لدورى المحترفين".
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