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ضرب وتشهير.. أحمد كريمة يوضح عقاب التحرش في الإسلام.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:39 ص
أحمد كريمة، أستاذ
أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
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اسراء صبري
قال أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإسلام يحترم ويوقر المرأة أيا كانت، متابعا: فهي الأم والأخت، وقد أوانا بها الله في كتابه الكريم.

وأضاف "كريمة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن الله سبحانه وتعالى أمر بتأديب الرجال، كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم جعل من غض البصر أحد الأداب التي يجب تفعيلها.

وأوضح أن التحرش الجنسي يعد في الأسلام جريمة، متابعا: عقوبة التحرش أما تكون بالحبس أو بالضرب أو بالتشهير أو الغرامة.

وواصل قائلا: لا نلقي اللوم على المرأة في مسئلة التحرش، حيث أن التحرش نابع نتيجة ضعف الوازع الديني، يجب أن نعالج قضية التحرش من خلال تقوية الوزاع الديني سواء للأداء الدعوي للمسلمين أو الأداء الرعوي للأخوة المسيحيين.

وفي سياق الحديث، أكد على ضرورة تنقية التراث من بعض الأخبار الضعيفة التي تنال من قدر المرأة وشخصيتها، معقبا: الرسول صلي الله عليه وسلم أوصى في خطبة الوداع بالنساء، حيث قال أوصيكوا بالنساء خيرا.
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