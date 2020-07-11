بالأسماء.. 9 مرشحين يوقعون الكشف الطبي لخوض انتخابات الشيوخ بالمنيا

أجري ٩ مرشحون لمجلس الشيوخ الكشف الطبي، لاستكمال أوراقهم تمهيدا لتقديمها اليوم السبت للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية ، لخوض الجولة المقرر أن تبدأ في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.





قال مسؤولي الصحة ، إن الـ9 الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم ، هم: محمد محمود عمار، الدكتور أحمد أبو غنيمة، الدكتور زين الأطناوي، عمرو حسين حسن، محمد عبد الحفيظ، أشرف عشيري، طارق حسن، جابر خليفة، هشام إبراهيم.

اقرأ المزيد









ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقررة داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبى الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.

كانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت عن فتح باب الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ حتى يوم 16 وذلك داخل مستشفى المنيا العام والقومسيون الطبى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين على حد السواء.







