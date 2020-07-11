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أخبار البلد

«الوطنية للانتخابات»: جار توزيع الناخبين على لجانهم قي سباق «الشيوخ» وتقليل الأعداد بسبب كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:38 ص
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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جودت عيد وعمرو خليفة
قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم، إن الرابط الخاص لمعرفة اللجنة الانتخابية الموجود على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خاص باللجان الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2019، وليس بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح مساء الجمعة، أن الهيئة لازالت تقوم بتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل المراكز الانتخابية، وذلك يرجع لاتخاذ الهيئة الوطنية قرار بتخفيض عدد الناخبين داخل كل لجنة فرعية ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وزيادة عدد اللجان ومراكز الاقتراع.

وأوضح أن أي ناخب سيدخل الآن سيجد لجنته الانتخابية في استفتاء الدستور 2019، وفور توزيع الناخبين على اللجان وتحديد الناخبين في الكشوف ومراكز الاقتراع سيتم إتاحته على موقع الهيئة؛ للتسهيل على الناخبين التعرف على اللجنة الانتخابية.
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