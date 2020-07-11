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أستاذ تاريخ إسلامي يشرح حكاية أصل تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:52 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر, إن هناك قرار من المحكمة في تركيا بعودة متحف آيا صوفيا إلي مسجد مرة أخري كما كان عند فتح القسطنطنية.


وأضاف الدكتور أيمن فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية, أن عام 1935 في عهد مصطفي كمال اتاتورك تم تحويل المسجد إلي متحف.


وتابع أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر, أن قبل تحويل هذا المسجد إلي متحف كان في الأصل كنيسة كاتدرائية وكانت رمزا للامبراطورية الرومانية الشرقية والامبراطورية البيزنطية.


وأوضح الدكتور أيمن فؤاد, أن ظلت كنيسة إلي أن سقطت القسطنطنية في عام 1453 علي يد محمد الفاتح وأول شئ فعله بعد فتح اسطنبول هو أن أمر شخص ان يعلو تلك الكنيسة ويكبر بشعار المسلمين.


وأشار إلي أن سقوط القسطنطنية كان كارثة للغرب المسيحي في ذلك الوقت, مضيفا أن تلك الكنيسة التي تم تحويلها إلي مسجد عمرها 1000 عام.

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