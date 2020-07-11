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فن

محمود العسيلي يتألق في حفل البلكونة

السبت 11/يوليه/2020 - 02:00 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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نبيل العدوى
أحيا الفنان محمود العسيلي حفلا غنائيا على طريقة حفلات "الأون لاين" في افتتاح حفلات مهرجان "حفلة في البلكونة".

ويظهر خلال الحفلات عددا من نجوم الغناء خلال هذه الفترة، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب للتخفيف على المواطنين خلال فترة تفشي فيروس كورونا، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.

وبدأ النجم محمود العسيلى حفله بأغنية "الليلة"، وواصل تقديم عدد كبير من أغنياته الشهيرة والمميزة على مدار أكثر من ساعة متواصلة منها، يا ناس، فوقى، مش مضمون، ملايين، حلم بعيد، في حتة تانية، عايشين، طلع الحلو وبس، أنت تقدر، ابن مصر، وجع الهوى، وأختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "تررم".

آخر أعمال محمود العسيلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، وتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة يمنى العسيلى.


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