قبل توقيعه للأهلي.. رامي ربيع: طاهر محمد كان يفضل الاحتراف وغير رأيه في آخر لحظة

كشف رامي ربيع،مهاجم الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون الذي وقع مؤخرًا عقود إنتقاله إلى النادي الأهلي بداية الموسم الكروي الجديد.





وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر كان يرغب في الاحتراف طوال الفترة الماضية وحتى مع بداية مفاوضات الأهلي لكنه غير رأيه في اللحظات الأخيرة وقبل التوقيع للأهلي".





وتابع: "ما أثير في الإعلام عن ضم لاعبين من الأهلي في صفقة طاهر غير صحيح، ولكننا نفاضل في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب لتلبية احتياجات الفريق وتعويض رحيل طاهر".





وأشار: "فريق المقاولون يسعى خلال الدور الثاني الحفاظ على المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".





وأكد ان عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب حاليًا، هو أفضل مدير فني داخل مصر.





وأكد رامي ربيع "هدفي في مرمي إنبي في نصف كأس مصر هو الأجمل في مسيرتي، وعماد متعب مثلي الأعلي وأفضل مهاجم رأيته يتحرك داخل منطقة الجزاء".





وتابع: "مصطفي محمد أفضل مهاجم حاليًا ورمضان صبحي وبن شرقي الأفضل عمومًا في الدوري"





وأتم: "أتمني تواجد السولية في صفوف المقاولون العرب فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات عالية ويخدم أي فريق".