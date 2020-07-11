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رياضة

رامي ربيع: ندمان على الانضمام للأهلي والتوقيع للجونة أسوأ قرار

السبت 11/يوليه/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال رامي ربيع، مهاجم الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، إنه ندم على التوقيع لصفوف النادي الأهلي في بداية مشواره بالدوري الممتاز.

وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو عاد بي الزمن كنت سأوقع لنادي المقاولون العرب أولا لاكتساب الخبرات، ووقتها تلقيت عروض من الأهلي والزمالك ولكنني فضلت الأحمر".

وأوضح: "بدأت كرة القدم مع نجوم السادات وأنا بعمر السادسة عشر وانتقلت بعدها لصفوف فريق جولدي، ومجدي طلبة كان السبب في انتقالي لصفوف النادي الأهلي وأنا لاعب في الدخان".

وتابع: "مانويل جوزيه طالبني بالصبر للحصول علي فرصة اللعب لكنى رفضت دور اللاعب الموظف".

وأضاف رامي ربيع، إن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك، طلب ضمه من المقاولون العرب مع محمود سمير وعلاء كمال لكنه رفض.

وأكد رامي ربيع : "أسوأ قرار اتخذته كان الرحيل عن صفوف المقاولون والانضمام للجونة".

وأوضح: "الأهلي جعلني أكثر شهرة لكن المقاولون صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي، والنحاس لم يكن السبب في عدم قيدي مع أسوان بالدوري الممتاز بل الإدارة وهو ساعدني كثيرًا خلال مسيرتي".

وتابع: "سوء التوفيق لازم أسوان في الموسم الثاني بعد الصعود وكان سبب رحيل النحاس من الفريق، وعماد النحاس يجيد التعامل مع المباريات القوية ضد الفرق الكبيرة".
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