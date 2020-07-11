علماء يكتشفون كيف يغزو فيروس كورونا خلايا مرضاه.. تفاصيل

أظهرت دراسة جديدة أن الخلايا المصابة بفيروس كورونا التاجي الجديد تنمو بأذرع مشدودة أشبه بالمخالب، تسمح للفيروس بغزو خلايا أخرى.

ووفقا لموقع لايف ساينس، أفادت جامعة جونز هوبكنز ، فإن الفيروس التاجي الجديد ، المعروف باسم سارس- CoV-2 ، أصاب الآن أكثر من 12.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 555500 شخص، و لهزيمة الفيروس ، يشارك الباحثون في جميع أنحاء العالم في جهد غير مسبوق للعثور على أدوية جديدة للقضاء عليه.

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وأوضح الموقع المختص في الشؤون الصحية، أن العلماء يحتاجون إلى أن يفهموا بالتفصيل كيف يغزو فيروس كورونا الخلايا البشرية.

و لمعرفة ذلك ، نظرت مجموعة دولية من الباحثين في كيفية تغيير الفيروس للنشاط داخل الخلايا من أجل غزو المزيد والمزيد من الخلايا.

و لهذا قام العلماء على وجه التحديد بتحليل كيف يمكن للفيروس تغيير بعض البروتينات في الخلايا المصابة، واتضح أن البروتينات تقوم بتعليمات جينات لتحقيق هذا الأمر، وبالتالي يمكن أن تؤثر تغييرات البروتين على الإجراءات الفعلية للخلايا المصابة.

وأشار الموقع إلى أن، هذا البحث الجديد يعتمد على "مخطط" 332 بروتينًا بشريًا تتفاعل مع 27 بروتينًا فيروسيًا من نوع سارس- CoV-2 ، وفي هذه الدراسة الجديدة ، قام الباحثون بتحليل جميع البروتينات البشرية التي أظهرت ، عند الإصابة ، تغيرات في عملية تسمى "الفسفرة"، حيث يقوم بروتين يسمى كيناز بإلصاق مجموعة فسفوريل على بروتينات أخرى .

وأفاد الموقع أن الفسفرة ،هي عملية يمكنها تنشيط وإلغاء تنشيط البروتينات ، "مهمة للغاية" للعديد من العمليات الخلوية ، بما في ذلك تخليق البروتين وتقسيم الخلايا والإشارات ونمو الخلايا وتطورها والشيخوخة ، وفقًا لمقال نشر في يونيو 2017 في المجلة الدولية الطب الجزيئي.