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رياضة

سفير مصر في الكاميرون: من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال نهائيات دوري الأبطال

السبت 11/يوليه/2020 - 04:32 ص
دوري الأبطال
دوري الأبطال
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محمد رشاد
كشف مدحت المليجي، سفير مصر في دولة الكاميرون، عن درجة الحرارة في العاصمة ياوندي خلال شهر سبتمبر المقبل وهو موعد  اقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المليجي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "درجة الحرارة ستكون مرتفعة في ذلك الوقت مقارنة بدرجة الحرارة في مصر ، رغم ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت ولكن لا أعتقد أنها ستختلف كثيرا عن مصر".

وأكد مواجهتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الابطال ستشهد حضور جماهيري محدود، نتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وهناك خطوط طيران مباشرة بين مصر والكاميرون"
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