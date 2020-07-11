سفير مصر في الكاميرون: من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال نهائيات دوري الأبطال

كشف مدحت المليجي، سفير مصر في دولة الكاميرون، عن درجة الحرارة في العاصمة ياوندي خلال شهر سبتمبر المقبل وهو موعد اقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المليجي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "درجة الحرارة ستكون مرتفعة في ذلك الوقت مقارنة بدرجة الحرارة في مصر ، رغم ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت ولكن لا أعتقد أنها ستختلف كثيرا عن مصر".