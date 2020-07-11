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سيارات

جولف تكشف عن سياراتها GTI الرياضية الجديدة

السبت 11/يوليه/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تستعد شركة فولكس فاجن لإطلاق الجيل الثامن الجديد من سيارة جولف وأكدت التقارير أن الطراز الجديد يتوجه نحو الإصدار في هذا العام.

ومن المفترض أن تتميز السيارة الجديدة بقوة 300 حصان ومحرك كهربائي بطاقة 224 كيلو وات وهي قوة تشتهر بها سيارات جولف من فولكس فاجن ولكن لا يتوقع أن تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي.

اما قمر القيادة في السيارة فهي رقمية ذكية بالكامل وتتصل بأنظمة الهواتف الذكية الاندرويد والـ IOS واكدت فولكس فاجن أن السيارة المنتظرة ستأتي في رسميا في العام الجاري.

والمفاجاة أيضا أن السيارة مخصصة للسباقات فقد حصلت على بعض اللمسات التصميمية الايروديناميكية والتي تشكل مشتت هواء أمامي من آلياف الكربون وجناح خلفي من آلياف الكربون أيضا  كما حصلت السيارة على مجموعة جديدة من الجنوط قياس 18 إنش مغلفة بإطارات ميشلان.

يذكر أن كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات اعتزامها عن إنتاج السيارة الكهربائية الخالصة ( أي دي 4 ) في مصنعها في إيمدن أعتبارا من النصف الأول من العام 2022.

يأتي ذلك في إطار إعلان أكبر شركة للسيارات في العالم عن المزيد من التفاصيل في خططها بإعادة الهيكلة في ثاني مصنع ستخصصه كمستقبل السيارات الكهربائي.
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