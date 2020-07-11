ننتظر تخفيض العقوبة من الاتحاد الدولى.. المصري البورسعيدي: أنهينا أزمة شيخ موكورو مع الهلال الأبيض.. فيديو

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، أن أزمة منع النادي البورسعيدي من قيد لاعبيه الجدد بسبب الايفواري شيخ موكورو اقتربت من الحل .





وقال السقا عبر برنامج اللعيب المذاع علي قناة ام بي سي مصر ، إن إدارة المصري نجحت في إنهاء الخلاف مع فريق هلال الأبيض السوداني بشأن صفقة التعاقد مع الإيفواري شيخ موكورو لاعب المصري.





وأَضاف السقا ان فريق هلال الأبيض أنهى أزمته مع المصري، لكن يتبقى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص تخفيض العقوبة بعد التصالح، خصوصا أن المصري كانت لديه فرصة للرد في وقت سابق ولم يحدث".



