نقدم لها الدعم النفسي والقانوني.. قومي المرأة: تلقينا 400 شكوى.. فيديو

مشددة على أن المرأة المعرضة للتحرش غيرملامه، متابعه: هي مش تحت طائلة القانون..وهي مغلتطش.

قالت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب الشكوى ب المجلس القومي للمرأة ، إن المجلس تلقى خلال الفترة الماضية 400 شكوى عن التحرش، وذلك عن طريق الرقم المخصص وهو 15 115، بالإضافة إلى رقم الواتساب 01007525600الذي يعمل على مدار 24 ساعة.وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية" أن هناك شخص متخص سواء قانوني أو نفسي ستواصل مع الشكوى، ومن ثم بيقوم بأعطائها الاستشارة القانونية، وفي حالة جاهزية أوراقها بيقوم بتوصيلها إلى أقرب فرع من فروع مكتب الشكاوى المتواجد على مستوى 27 محافظة.وأوضحت أن دور المجلس بيقوم بالرد على استفسارها القانوني، بالإضافة إلى مراجعة أوراقها، متابعه: بنقوم بدور الوسيط وبتقوم بالتوجية.وأشارت إلى أن المجلس بيقدم الدعم القانوني في حالة عدم وجود قدرة مالية لدى الحالة، أن هناك نسبة تتراوح مابين 30 إلى 40% من العنف ضد المرأة، متابعه: شكل البلاغات والشكاوى أخر 5 أيام اختلاف وأصبح هناك أقبال على الاستفسار وتقديم الشكوى.ولفتت إلى أن كل المؤسسات بدأت تتحرك مع ظهور مشكلة التحرش الأخيرة، لافته إلى أن الناس لم يكن لديها وعي بالإجراءات القانونية والقانون، متابعه: كل الأمور الخاصة بمجابهة التحرش والعنف متواجدة منذ فترة ولكن الوعي لم يكن متواجد.