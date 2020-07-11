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منوعات

جريمة هزت روسيا.. رجل يختطف طفلة ويقتلها بعد اغتصابها بمعاونة زوجته

السبت 11/يوليه/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت الشرطة الروسية إن فتاة روسية تبلغ من العمر ثماني سنوات هربت من منزل أسرتها بعد جدال مع والديها تعرضت للاغتصاب والقتل بعد أن اختطفها زوجان في سيارتهما.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تطوع أكثر من 500 شخص للبحث عن الطفلة فيكا تيبلياكوفا المفقودة، بعد أن شوهدت للمرة الأخيرة في لقطات عبر أحد كاميرات المراقبة بالشارع،  وهي تمشي بمفردها على طول الطريق.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن، الفتاة كانت تحاول الوصول إلى أصدقائها في البلدة التي كانت تعيش فيها عائلتها.


وأوضحت الصحيفة أن الطفلة كانت، كانت مفقودة قبل ثلاثة أيام، من قيام  سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا ببلاغ للشرطة ادعت فيه  أن وزوجها اقل الطفلة بسيارته.


وقال أحد المصادر بالشرطة الروسية، أن الرجل ابلغ زوجته إنه سوف "يهاجم" الفتاة ويغتصبها، ولكنها لم تفعل  أي شيء وظلت وقفة تشاهد جريمة زوجها في صمت  لكونها كانت  خائفة للغاية منه".


بحسب أعترف الزوجة اغتصبت زوجها الفتاة وخنقها بكيس من البلاستيك، حيث قالت الشرطة إن الفتاة توفيت يوم الاثنين في اليوم الذي اختفت فيه.


وأوضحت سلطات تطبيق القانون إن المرأة كشفت للشرطة عن مكان إخفاء جثة الطفلة بالقرب من بحيرة.


فيما نفى المتهم  إيجور دفورنيكوف في البداية اختطاف الفتاة وإساءة معاملتها وقتلها ، لكنه اعترف فيما بعد، بجريمته البشعة.

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