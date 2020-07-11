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فن

أفلام عالمية تم تصويرها بالأردن.. تسهيلات كبيرة تقدمها لصناع السينما وغياب مصر عن المشهد

السبت 11/يوليه/2020 - 07:28 ص
فيلم علاء الدين
فيلم علاء الدين
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محمد نبيـل
منذ سنوات وأصوات سينمائية عديدة تحاول لفت الإنتباه إلى أهمية جذب تصوير أفلام عالمية على الأراضي المصرية الغنية بالتضاريس الطبيعية المختلفة، في شتى بقاع المعمورة.

وبالرغم من وعود الشباك الواحد لتسهيل إجراءات التصوير واستخراج التصاريح الخاصة بالأفلام العالمية التي تداولت أكثر من مرة، إلا أن المنتجين لايزالون يفضلون التصوير في بعض الدول المجاورة ولاسيم الأردن، لما يلاقونه من تيسيرات ومزايا كبيرة، تحفزهم على المضي قدما نحو تفضيل عمان عن أى مكان أخر في العالم العربي خلال الفترة الأخيرة.

وخلال عام 2019، تم طرح فيلم علاء الدين لأول مرة من الأردن بعد تصوير عدد كبير من مشاهدة هناك،‏ وهو فيلم رومانسي خيالي موسيقي أمريكي من إنتاج شركة ديزني.

الفيلم من إخراج غاي ريتشي وبطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومروان كنزاري ونافد نقبهان ونسيم بيدراد وبيلي ماغنوسن ونعمان عكار، وقصة الفيلم مبنية على نفس أحداث فيلم علاء الدين في عام 1992.

من ضمن الأفلام الهامة أيضا هو The Martian وقد تم تصوير مشاهدة في منطقة وادي رم لتشابه طبيعتها مع كوكب المريخ حيث يدور الفيلم الذي قام ببطولته النجم مات ديمون.

يحكي الفيلم عن رائد فضاء علق في الكوكب الأحمر، فيتوجب عليه النجاة في تلك الظروف بالاعتماد على المصادر المحدوده لديه، وهو انتاج عام 2015.

عشرات الأفلام الأجنبية تم تصويرها في بلاد المغرب العربي والمملكة الأردنية بتفاهم مميز مع الهيئة الملكية للأفلام، في حين تنتظر مصر انفراجة قريبة قد تحدث الفارق.

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