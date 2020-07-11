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رياضة

كان بيقلق مني.. مختار مختار يكشف أسباب توتر علاقته مع مانويل جوزيه

السبت 11/يوليه/2020 - 02:49 ص
مختار مختار
مختار مختار
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محمد رشاد
تحدث مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن سبب توتر علاقته مع مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، خلال تواجدهما بالجهاز الفني عام 2001.

وتواجد مختار مختار ضمن الجهاز الفني المساعد لمانويل جوزيه خلال ولايته الأولى للأهلي عام 2001.

وقال مختار مختار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت: "كنت أشعر أن مانويل جوزيه يشعر بالقلق مني، وكنت مساعدة ولم أتحدث معه عن أي شئ لم يكن يسمح لي بذلك".

وأكمل: "كان يركز معي حال حديثي مع أي شخص، سواء كان مع طبيب أو لاعب بالفريق، وعاتبته في أحد المرات بسبب تعنيفه لي ومطالبتي بعدم الحديث مع أي لاعب، وحينها تدخل علاء عبد الصادق المشرف على الكرة وقتها".

وتابع: "علاقتي أصبحت جيدة جدًا بعد رحيلي عن جهازه المعاون في الأهلي، وقدم لي التهنئة بعد الفوز عليه عام 2011".

وعن دعمه لمحمود الخطيب خلال انتخابات النادي الأهلي بعام 2017، أوضح: "دعمت الخطيب في انتخابات 2017، رغم تقديري لمحمود طاهر وإنجازاته بالنادي خلال تواجده، إلا أن الأول هو أخ لي وصديقي منذ سنوات طويلة".

وتابع: "علاقتي مازالت متصلة مع الخطيب وهو بمثابة أخ لي، ولا يوجد مبرر لهجوم مصطفى يونس ضده، وغير مبرر قيامه بذلك في البرامج، حتى إذا كان هناك خصام ولكن لابد أن يكون ما يدور بيننا لا يخرج للناس".

واختتم: "حصول الأهلي على لقب نادي القرن جاء بعد التعامل بجدية مع البطولات الإفريقية، بداية من فترة الثمنينيات وتحقيق الألقاب والوصول في أول مشاركة للدور قبل النهائي، بعدما كان هناك قلق من السفر لإفريقيا، ولكنها كانت طريق العالمية".
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