بيننا حب وعشرة.. مختار مختار: ما يفعله مصطفى يونس يقلل من حبه عند الأهلاوية

كشف مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، عن معيشته فترة صعبة جدا خلال أيامه الأولى مع النادي الأهلي لاعبا في ظل تعرضه لمعاملة قاسية جدا من المدربين، للدرجة التي فكر فيها في الرحيل عن الأهلي خاصة أنه تلقى عرضا من الغريم التقليدي للزمالك.





وقال مختار مختار، في تصريحات تليفزيونية على فضائية "اون تايم سبورتس": "حزين لما يفعله مصطفي يونس، وهجومه الدائم على محمود الخطيب، ما يفعله امر غير مقبول، لان فيما بينا حب وعشرة".





وأضاف مختار مختار: "ما يفعله مصطفى يونس، يقلل من حبه عند الأهلاوية، ومش عارف هذه النقطة غائبة عنه ازاي، حتى لو هو غاضب من امر ما، لا يجب ان يتحدث عن الخطيب، بتلك الطريقة في الإعلام، نظرا لأننا اخوات والناس بتنظر لنا اننا جيل فريد، وأنت أول لاعب رفعت بطولة افريقيا للأهلي".





وتابع مدرب الإنتاج الحربي: "الجوهري أول من طالب بضمي للنادي الأهلي، ولم تمر قصة انتقالي للأهلي دون مشاكل من الزمالك، الذي كان يرغب في ضمي أيضا، لكن الأهلي كان أكثر جدية في ضمي".





وتحدث مختار مختار، عن قدرات الكابتن لطيف قائلا: "كابتن "لطيف" كان بيفتحلنا كل الأبواب المغلقة وكان من جيل العمالقة، وكان إداريا عظيما وشخصا رائعا لا يمكن تعويضه".





وقال مدرب الإنتاج، إن أكثر فترة تدريبية يعتز بها هى محطته التدريبية لأنبي، وتتويجه بلقب كاس مصر على حساب الأهلي والزمالك قائلا:" تفوقت على حسن شحاته حينها وكان مدربا للزمالك، وحينما واجهت الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه وفزت عليه قال لي المدرب البرتغالي انه كان يعتقد أني فزت على الزمالك بالحظ".