يحيى خليل يقدم حفلا ساهرا بالأوبرا في افتتاح الموسم الصيفي

أطلقت دار الأوبرا المصرية أولى حفلات المسرح المكشوف تنفيذا لخطة وزارة الثقافة التدريجية، والخاصة باستئناف الأنشطة فى مختلف المواقع الإبداعية.





وقدم اسطورة موسيقى الجاز فى مصر الموسيقار يحيى خليل حفلا كبيرا مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





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وحرص الجميع من الحضور على ارتداء الأقنعة الطبية والالتزام بالتدابير الوقائية التى تم التعارف عليها، كما ساهم أسلوب تنسيق مقاعد المسرح فى استكمال الصورة الحضارية والإبقاء على مسافات التباعد الأمن.





يشار إلى أن الحفل تضمن جولة فى عالم موسيقى الجاز، شملت نخبة من أشهر أعمال الموسيقار يحيى خليل الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني منها دنيا، من غير عنوان، أميرة، كريشيندو، حكاوي القهاوي، كرافان، إسبانيا، ديلايلا، يعيش أهل بلدي، بحلم فى عالم غريب، إيقاع الروح.





